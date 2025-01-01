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مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية برام الله ويضرمون النار بممتلكات المواطنين (فيديو)

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية برام الله ويضرمون النار بممتلكات المواطنين (فيديو)



رام الله/سما/

اندلعت حرائق واسعة، مساء الأربعاء، في محيط قرية دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية، عقب هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون استهدف منازل ومزارع تعود لفلسطينيين، في أحدث اعتداء ضمن سلسلة هجمات متصاعدة بالضفة الغربية.

 

 

 

وأفادت إذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، بأن المستوطنين “هاجموا مزرعة أغنام ومنزلا وإسطبل خيول في القرية، وأشعلوا النيران فيها، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المكان”.

ونشرت الإذاعة على حسابها في “تلغرام” مقاطع فيديو تظهر حرائق كبيرة وسحب دخان تتصاعد.

وحسب شهود عيان امتدت اعتداءات المستوطنين لتطال منازل وحقولا زراعية وأشجار زيتون في القرية.

 

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

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