الجيش الإسرائيلي يكشف ملابسات مقتل أحد جنوده في اشتباكات حي الشجاعية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي الاحتياط ألون فركس، البالغ من العمر 27 عاما، خلال اشتباكات وقعت أمس في شمال قطاع غزة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) ألون فركس، ويخدم في الكتيبة 6646 التابعة للواء المظليين الاحتياطي (646)، وينحدر من بلدة "كابري" شمالا.

وأضاف البيان أن جنديا آخر من نفس الكتيبة أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات ذاتها.

وبحسب تحقيق أولي أجراه الجيش، فقد تعرضت القوة الإسرائيلية لإطلاق نار من قبل "مسلح فلسطيني" باستخدام بندقية هجومية، ما أدى إلى مقتل فركس وإصابة زميله، بينما تمكن المسلح من الانسحاب من المكان.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وسط تصاعد في الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تفاصيل العملية النوعية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة مساء الاثنين وأسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم إلى 862 قتيلا منذ السابع من أكتوبر 2023.