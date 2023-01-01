  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار مبارك يقارن بين زلزالين سياسيين هزا الوطن العربي والعالم أحدهما أفقد إيران قوتها الإقليمية

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار مبارك يقارن بين زلزالين سياسيين هزا الوطن العربي والعالم أحدهما أفقد إيران قوتها الإقليمية



القاهرة/سما/

أكد المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي أن هجوم 7 أكتوبر 2023 يعادل في أثره السياسي ما جرى في 11 سبتمبر 2001، بغض النظر عما إذا كان تصرفا حكيما أو متسرعا أو غير مدروس.


وقال الفقي، الذي شغل سابقا منصب السكرتير الصحفي للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، لقناة "إم بي سي مصر" إن "ما شهدته المنطقة في 7 أكتوبر 2023 كان بمثابة زلزال سياسي ضخم، ظهرت آثاره بوضوح على المستوى الإقليمي والدولي".


وأكد أن "هذا الحدث يعادل في أثره السياسي ما جرى في 11 سبتمبر 2001، بغض النظر عما إذا كان تصرف المقاومة الفلسطينية من الإقدام على 7 أكتوبر حكيما أو متسرعا أو غير مدروس".

وأضاف: "ما يحدث الآن في غزة يمثل مأساة إنسانية كبيرة، إذ يُقتل الجوعى والمرضى والمدنيون بقسوة شديدة، وسط غياب كامل لأي مرجع قانوني أو إنساني على المستوى الدولي".

وأشار المفكر المصري إلى أن "الحروب في الوقت الحالي تُشن بشكل تلقائي وبلا أي مراعاة للقوانين الإنسانية، إذ فُقدت الضوابط والقواعد، ولم يعد هناك تدخل فعال من الأمم المتحدة أو أي جهة دولية"،

وتابع: "موازين القوى في المنطقة تغيرت بعد 7 أكتوبر 2023، فقد كانت إيران تُعتبر قوة إقليمية قبل هذا التاريخ، لكن الوضع اختلف تماما بعده".

وأكد الفقي أن "السعودية لعبت دورا هاما في محاولة كسر الجمود القائم مع إيران، مضيفا أن "مصر لها علاقات تاريخية قوية مع إيران، ويجمع البلدان تشابه في عدد السكان وقرب ثقافة المجتمع، رغم وجود نوع من المنافسة بينهما تلعب كأدوار متوازية في المنطقة، وليست علاقات تنسيق أو تكامل".

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

كتائب "محمد الضيف" تقصف الجولان المحتل بالصواريخ ..

ما قبل القرار: لو كنتُ مستشارًا للسنوار!! المستشار د. أحمد يوسف

لبيد: هجوم نتنياهو وحكومته المتواصل على مصر يقوض اتفاقيات السلام بين البلدين ..

المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

استطلاع : شعبية اسرائيل في أوروبا الغربية تنهار ..

الأخبار الرئيسية

4-9-730x438 (1)

نتنياهو يسعى لاحتواء أزمة “تجنيد الحريديم” وسط ضغوط داخلية وتهديدات ائتلافية

683f07284c59b71c1d6afec2

من قلب الولايات المتحدة.. ضربة لمشروع نتنياهو القاضي بتهجير الغزاويين بعد حصرهم في 3 مناطق

20250604093218afpp-afp_496m7mv.h-730x438

52 شهيدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

25ipj-1-730x438

“شبح القسام”.. كيف يقود عز الدين الحداد حماس في أحلك ظروف غزة؟

4-9-730x438

إعلام إسرائيلي: حزب “شاس” يقرر دعم حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية