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الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على جنوب سوريا

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على جنوب سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارات على مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا وحملت حكومة الرئيس أحمد الشرع مسؤولية الوضع الراهن.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "قبل قليل، وفي أعقاب إطلاق قذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، قصفت مقاتلات تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مواقع أسلحة تابعة للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا".

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وأضاف: "يتحمل النظام السوري مسؤولية الوضع الراهن في سوريا، وسيستمر في تحمل عواقبه طالما استمر النشاط العدائي من أراضيه. سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ضد أي تهديد يُشكل خطرا لدولة إسرائيل".

وأكدت قناة "الإخبارية السورية أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على تل شعار في ريف القنيطرة ومحيط مدينة إزرع بريف درعا الأوسط ومنطقتي سعسع وكناكر في ريف دمشق.


وياتي ذلك عقب سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية تجاه منطقة الجولان السوري المحتل، وقال إنه "قصف بواسطة المدفعية في جنوب سوريا ردا على إطلاق القذيفتين".

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