  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماسك يكشر عن أنيابه دون سابق إنذار في وجه ترامب

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يكشر عن أنيابه دون سابق إنذار في وجه ترامب



واشنطن/سما/

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة "إكس" مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنفاق الفيدرالي بأنه "عمل مقزز".


وكتب رجل الأعمال: "مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء "ديون هائلة".

كما أعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب يوم 22 مايو، والذي سيتم إلى تقديمه للرئيس ترامب للتوقيع عليه قبل الرابع من يوليو والذي يقوض عمل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي كان يقودها ماسك في السابق.

وتمكن مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه ترامب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

كما صرح ماسك في وقت سابق بأن مشروع القانون "يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا، لكنني أشك أنه يمكن أن يكون الاثنين معا".

الأكثر قراءة اليوم

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

كتائب "محمد الضيف" تقصف الجولان المحتل بالصواريخ ..

ما قبل القرار: لو كنتُ مستشارًا للسنوار!! المستشار د. أحمد يوسف

لبيد: هجوم نتنياهو وحكومته المتواصل على مصر يقوض اتفاقيات السلام بين البلدين ..

المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

استطلاع : شعبية اسرائيل في أوروبا الغربية تنهار ..

الأخبار الرئيسية

4-9-730x438 (1)

نتنياهو يسعى لاحتواء أزمة “تجنيد الحريديم” وسط ضغوط داخلية وتهديدات ائتلافية

683f07284c59b71c1d6afec2

من قلب الولايات المتحدة.. ضربة لمشروع نتنياهو القاضي بتهجير الغزاويين بعد حصرهم في 3 مناطق

20250604093218afpp-afp_496m7mv.h-730x438

52 شهيدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

25ipj-1-730x438

“شبح القسام”.. كيف يقود عز الدين الحداد حماس في أحلك ظروف غزة؟

4-9-730x438

إعلام إسرائيلي: حزب “شاس” يقرر دعم حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية