ماسك يكشر عن أنيابه دون سابق إنذار في وجه ترامب

واشنطن/سما/

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة "إكس" مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خفض الإنفاق الفيدرالي بأنه "عمل مقزز".



وكتب رجل الأعمال: "مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وأشار أيضا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء "ديون هائلة".

كما أعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب يوم 22 مايو، والذي سيتم إلى تقديمه للرئيس ترامب للتوقيع عليه قبل الرابع من يوليو والذي يقوض عمل إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، التي كان يقودها ماسك في السابق.

وتمكن مجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي، من تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه ترامب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير والجميل"، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.

كما صرح ماسك في وقت سابق بأن مشروع القانون "يمكن أن يكون كبيرا أو جميلا، لكنني أشك أنه يمكن أن يكون الاثنين معا".