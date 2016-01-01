الدعم الشعبي لـ"إسرائيل" في أوروبا الغربية يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

وكالات/سما/

أفادت شركة "يوغوف" لاستطلاعات الرأي أن الدعم العام والتعاطف مع إسرائيل في أوروبا الغربية انحدر إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.



وفي ظل استمرار المفاوضات حول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، تصاعدت وتيرة الهجوم الإسرائيلي على غزة - الذي استؤنف بعد انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار السابق منتصف مارس - مصحوبا بحصار إنساني تسبب في ظروف لا إنسانية.



وكشف الاستطلاع أن صافي التأييد لإسرائيل في ألمانيا (-44) وفرنسا (-48) والدنمارك (-54) هو الأدنى منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2016، بينما سجل في إيطاليا (-52) وإسبانيا (-55) أيضا أدنى أو مشترك لأدنى مستوى، وإن كان القياس بدأ هناك عام 2021. أما في بريطانيا، فبلغ صافي التأييد -46، وهو أعلى قليلا من أدنى مستوى سابق (-49) أواخر العام الماضي.

وبشكل عام، تراوحت نسبة المؤيدين لإسرائيل بين 13% و21% فقط في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ63%-70% كانت آراؤهم سلبية. وبالمثل، وفي جميع الدول الست، وافق فقط ما بين 6% (إيطاليا) و16% (فرنسا) على أن إسرائيل "كانت محقة في إرسال قواتها إلى غزة وردت بشكل متناسب على هجمات حماس"، وهو انخفاض عن استطلاع سابق في أكتوبر الماضي. وكان الرقم في بريطانيا 12%.

وفي المقابل، وافق ما بين 29% (إيطاليا) و40% (ألمانيا) على أن إسرائيل كانت "محقة في إرسال قوات إلى غزة، لكنها بالغت وتسببت في خسائر مدنية كبيرة". وكان الرقم في بريطانيا 38%. بينما رأى ما بين 12% (ألمانيا) و24% (إيطاليا) - وبريطانيا 15% - أنه لم يكن ينبغي لإسرائيل دخول غزة أصلا.

وأظهر استطلاع "يورو تراك" أن عدد الأوروبيين الغربيين الذين ما زالوا يرون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة مبررة آخذ في التناقص: فقط نحو ربع المشاركين في فرنسا وألمانيا والدنمارك (24%-25%)، مقارنة بـ18% في بريطانيا و9% فقط في إيطاليا.

وفي الوقت نفسه، ظل عدد المشاركين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن هجمات حماس في أكتوبر 2023 كانت مبررة منخفضا في كل دولة، حيث تراوح بين 5% و9% - على الرغم من أنه ارتفع قليلا في بريطانيا (من 5% إلى 6%) وإيطاليا (من 6% إلى 8%).



كما وجد الاستطلاع أن عدد الأشخاص الذين يقولون إنهم "ينحازون" لإسرائيل قد انخفض. وقال ما بين 7% و18% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الجانب الإسرائيلي - وهو الأدنى أو المشترك للأدنى في خمس من الدول الست التي شملها الاستطلاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وعلى النقيض من ذلك، قال ما بين 18% و33% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الجانب الفلسطيني - وهي أرقام زادت في جميع الدول الست منذ 2023. فقط في ألمانيا كانت الأرقام متقاربة (17% لإسرائيل؛ 18% لفلسطين).

ولعل الأمر غير المفاجئ هو أن معظم الأوروبيين الغربيين يعتقدون أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال. وكان الفرنسيون الأكثر تفاؤلا بأن هذا قد يحدث في العشر سنوات المقبلة، لكن حتى ذلك الحين قال 29% فقط إنهم يعتقدون ذلك. بينما كان الدنماركيون الأقل تفاؤلا بنحو 15%. وفي جميع الدول الست، انخفضت التوقعات بإمكانية تحقيق سلام دائم على أنه أمر واقعي ما بين أربع وعشر نقاط مئوية منذ أواخر 2023.

وهذه الآراء ليست مقصورة على أوروبا. فقد وجد استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث في أبريل أن الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل أصبح أكثر سلبية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أعرب أكثر من نصف البالغين الأمريكيين (53%) الآن عن رأي غير مؤيد لإسرائيل، مقارنة بـ 42% في مارس 2022.

كما وجد استطلاع لـ "داتا فور بروغرس" الشهر الماضي أن 51% من الناخبين يعارضون خطط إسرائيل لإرسال المزيد من القوات إلى غزة وتهجير الفلسطينيين، بينما اعتقد 51% أن دونالد ترامب يجب أن "يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار". بينما اعتقد نحو 31% أنه يجب عليه بدلا من ذلك "دعم العملية العسكرية الإسرائيلية".