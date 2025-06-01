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لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف أماكن انتشار فرقه في قطاع غزة (خريطة) - سما الإخبارية

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لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف أماكن انتشار فرقه في قطاع غزة (خريطة)

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف أماكن انتشار فرقه في قطاع غزة (خريطة)



القدس المحتلة/سما/

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ولأول مرة خريطة كاملة لتحركات قواته البرية في قطاع غزة، موضحا فيها مواقع العمليات لكل فرقة قتالية في الميدان.

 

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف أماكن انتشار فرقه في قطاع غزة / RT

وتعكس الخريطة المنشورة انتشار القوات في مراكز القتال الرئيسية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وتعمل فرق الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع، وشمال القطاع، وشرق مدينة غزة، وخان يونس، ورفح، مع سيطرة واسعة على المنطقة.

ووفق الإعلام العبري يشير انتشار الفرق في قطاع غزة إلى أن تموضع القوات سيكون لفترة طويلة.

وذكر موقع "inn" العبري أن "الفرقة 162" تعمل في شمال قطاع غزة، وتحديدا في منطقتي جباليا والعطاطرة.

ووفقا لتحليل خرائط أجراه المراسل العسكري دورون كادوش، فقد سيطرت الفرقة على أجزاء واسعة من المنطقة الساحلية والعطاطرة، بالإضافة إلى أجزاء من جباليا، إلا أن منطقة بيت حانون لم تسيطر عليها بالكامل بعد.

وأوضح أن "الفرقة 252" تواصل معاركها في منطقة السبعين، التي تضم حيي الشجاعية ودرج التفاح شرق مدينة غزة، وقد سيطرت القوات على كامل المنطقة بعمق عدة كيلومترات.

وفي خان يونس تتقدم فرقتان في وقت واحد على شكل كماشة "الفرقة 98" من الشمال باتجاه قلب المدينة، و"الفرقة 36" من الجنوب، من اتجاه محور موراغ إلى الأحياء الجنوبية من المدينة وبدأتا باحتلال المنطقة الجنوبية من خان يونس.

وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في مدينة رفح الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الإسرائيلي بشكل شبه كامل.

وتواصل الفرقة تطهير أحياء جنين والشابورة، وتحافظ على سيطرتها الأمنية على محور موراغ، وفق المصدر ذاته.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن القتال مستمر ويتقدم وفقا للخطة العملياتية، ويحقق أهداف السيطرة، والقضاء على البنى التحتية، والتأثير على سيطرة حماس على المنطقة.

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