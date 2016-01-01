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برلماني مصري: مسؤول كبير سيخلف أبو الغيط في قيادة الجامعة العربية قريبا

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن مسؤولا مصريا كبيرا من المتوقع أن يترك منصبه قريبا، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

برلماني مصري: مسؤول كبير سيخلف أبو الغيط في قيادة الجامعة العربية قريبا
وذكر بكري في تدوينة على منصة إكس، مساء الثلاثاء، أن المسؤول الذي وصفه بـ"الكبير" "سيجري ترشيحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربيه خلفا لأحمد أبوالغيط الأمين الحالي، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله في منصبه الحالي".


ويشغل أحمد أبو الغيط، منصب أمين عام جامعة الدول العربية منذ يوليو 2016، وتمت إعادة تعيينه لفترة ثانية في مارس 2021.



وفي العادة يشغل هذا المنصب وزير خارجية مصري سابق، بعد تركه منصبه وانتهاء فترة الأمين العام للجامعة، كما حدث في العقود الأخيرة، حيث تولى المنصب وزراء خارجية مصر السابقين: أحمد عصمت عبد المجيد في التسعينيات، ثم عمرو موسى مع بداية الألفية الثانية، ثم نبيل العربي في الفترة من 2011 إلى 2016، وتبعه أحمد أبو الغيط الذي يشغل المنصب حاليا.

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