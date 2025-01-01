"إسرائيل" تهدد الشرع برد حازم وتحمله مسؤولية مباشرة بعد إطلاق صواريخ على قوات إسرائيلية بالجولان

القدس المحتلة/سما/

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية إطلاق النار من سوريا باتجاه الجولان.



وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا عقب إطلاق الصواريخ من سوريا باتجاه الجولان.



وقال كاتس، عقب إطلاق النار من سوريا باتجاه الجولان: " نعتبر الرئيس السوري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل".

وأضاف: "سنرد عليه بكل حزم في أقرب وقت ممكن، ولن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر".

هذا وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "كتائب الشهيد محمد الضيف" تبنيها قصف القوات الإسرائيلية في منطقة الجولان السوري المحتل بصاروخين من طراز "غراد".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية تجاه منطقة الجولان السوري المحتل، وقال إنه "قصف بواسطة المدفعية في جنوب سوريا ردا على إطلاق القذيفتين".

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "القذيفتين أطلقتا من بلدة تسيل وهي تبعد 12 كيلومترا عن إسرائيل"، وذكرت أن "قوات الجيش عملت فيها عدة مرات في الشهور الأخيرة خلال توغلها داخل الأراضي السورية".

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن "جهات من بينها حماس ومنظمات جهادية تتواجد هناك بشكل كبير". فيما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حوض اليرموك غربي درعا عقب إطلاق القذيفتين".