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لواء إسرائيلي يوجه نصيحة لنتنياهو تخص مصر وغزة من دون حماس

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء إسرائيلي يوجه نصيحة لنتنياهو تخص مصر وغزة من دون حماس



القدس المحتلة/سما/

صرح القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي اللواء احتياط إليعازر تشيني ماروم، بأن القضاء على حركة "حماس" بشكل كامل في قطاع غزة أمر غير ممكن.


وقال: "لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل، هناك حوالي مليوني نسمة في قطاع غزة، ستبقى حماس في غزة، بشكلٍ ما، حتى آخر غزي".

وأضاف: "في مرحلة ما، علينا أن نقول ما يلي: نريد القضاء التام على القدرات العسكرية لحماس، فهي تخلت بالفعل عن قدرتها على الحكم، ونحن بحاجة لبناء منظومة لإعادة إعمار غزة، تشمل الدول العربية المعتدلة، والولايات المتحدة، وإسرائيل، على ألا تكون حماس جزءا من هذا الإعمار. مصر ستكون شريكا في هذا المشروع".

وشدد على أن "نتنياهو يعود ليقرع طبول الحرب رغم أن سلاح الجو لا يمتلك القنابل الكافية".

وفي اليوم الـ78 من استئناف الحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر في القطاع بشكل يومي، وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر اليوم الثلاثاء، بقتل 27 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين، جراء إطلاق نار مباشر من آليات إسرائيلية على نازحين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، غرب مدينة رفح.

وصعدت القوات الإسرائيلية عملياتها الجوية والمدفعية على شمال غزة وقلب المدينة، وسط تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وتترافق الهجمات مع أوامر إخلاء جديدة للسكان، تدفعهم إلى النزوح جنوبا، في تكرار لسياسة التهجير التي اتبعتها إسرائيل، منذ بداية الحرب.

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