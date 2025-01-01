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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من مصر

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة من مصر



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل بواسطة الطائرات المسيرة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن وسائل المراقبة التابعة للجيش في منطقة فرقة فاران، رصدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة اخترقت الحدود من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في محاولة لتهريب أسلحة.


وأشار إلى إسقاط الطائرة المسيّرة من قِبل قوات الجيش، مضيفا أنه خلال عمليات التمشيط، عثر الجنود على الطائرة التي كانت تحمل 11 قطعة سلاح طويلة وذخيرة.

وأضاف أنه تم نقل الأسلحة التي تمت مصادرتها لمواصلة المعالجة من قبل قوات الأمن.

وفي الآونة الأخيرة تكررت محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، بواسطة الطائرات المسيرة.

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