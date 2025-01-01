"إسرائيل": اعتقال مواطن من القدس الشرقية بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، اعتقال مواطن من القدس الشرقية بشبهة التجسس لصالح إيران، محذرة من "محاولات متكررة لتجنيد إسرائيليين لصالح جهات معادية.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم "القبض على شاب من سكان العيساوية في شرقي أورشليم القدس، بشبهة العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام داخل اسرائيل"، مبينة أنه "بحسب تحقيقات الشاباك والشرطة، نفذ المشتبه به مهاما تشمل جمع معلومات عن مواقع حساسة في أورشليم القدس ومحاولة تجنيد أفراد من عائلته، مقابل مبالغ مالية، وخطط لتنفيذ عمليات تمس بأمن الدولة، بينها هجوم إرهابي بالمركز".

وأفادت بأنه "ضبطت بحوزته أدلة، ويواجه لائحة اتهام بتهم أمنية خطيرة"، محذرة من "محاولات متكررة لتجنيد إسرائيليين لصالح جهات معادية، مؤكدة استمرارها في رصد التهديدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضالعين".