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محمد بن راشد يوجه رسالة لـ19 مليون مصري

الأربعاء 04 يونيو 2025 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يوجه رسالة لـ19 مليون مصري



أبوظبي/سما/

أشاد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، بالمشاركة المصرية القياسية في تحدي القراءة العربي "مسابقة القراءة الأكبر في العالم".

 

 

وكتب بن راشد عبر حسابه في "إكس": "احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي.. المسابقة القرائية الأكبر في العالم ... حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي".

وتابع: "تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر.. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم باذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي".

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