رام الله: مباحثات فلسطينية فرنسية لوقف حرب غزة والاعتراف بفلسطين

رام الله/سما/

بحث نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ مع مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آن كلير ليجاندر، الأربعاء، سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودفع مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانيدس، لنقاش الرؤى السياسية المشتركة نحو وقف الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما نشره الشيخ على حسابه بمنصة إكس.

وأكد الشيخ أن “أولويات القيادة الفلسطينية تتصدرها، وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإدخال الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى السكان”.

كما شدد على ضرورة “وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتسلم دولة فلسطين كامل المسؤولية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وثمن الشيخ المساعي الفرنسية السعودية لإقامة مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك في 17 يونيو/ حزيران الجاري، داعيا إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في ملف اعتراف فرنسا والدول المشاركة بدولة فلسطين لما فيه من حماية لحل الدولتين”.

وشدد على “أهمية الخروج بخطة سلام لإنهاء الصراع، وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي لمواصلة بناء مؤسسات الدولة ودعم المشاريع التنموية وإعادة الإعمار”.

ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17- 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.