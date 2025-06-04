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المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025

الأربعاء 04 يونيو 2025 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية : صرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان 2025



رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية بأنها قامت باحتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر نيسان/ابريل 2025 على أساس 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، ولكن بسبب عدم قيام اسرائيل بتحويل مقاصة شهر 4 /2025 حتى الآن، ستقوم الوزارة بما يلي: 

1. صرف نصف النسبة المحتسبة اليوم الأربعاء الموافق 4/6/2025.

2. يصرف النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك فور وصول حوالة المقاصة الخاصة بشهر 4.

وتشير الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع سلطة النقد للتعميم على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد.

وتؤكد أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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