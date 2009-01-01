  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الناطق باسم مستشفى الأقصى: نحذر من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر

الأربعاء 04 يونيو 2025 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناطق باسم مستشفى الأقصى: نحذر من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر



غزة / سما/

قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن الاحتلال ماض في سياسة استهداف المنظومة الصحية التي باتت على شفا حافة الانهيار بعد خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة وعمل باقي المشافي بشكل جزئي في ظل الشح بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأضاف الدقران في حديث لصوت فلسطين، إن الاحتلال يمنع أكثر من 12 ألف مريض سرطان من تلقي العلاج ما يؤدي إلى وفاة 5 منهم يومياً إلى جانب استشهاد عدد كبير من مرضى غسيل الكلى بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم وتقليص جلسات غسيل الكلى نظرا لشح الإمكانيات.

وحذر من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر نتيجة عدم توفر الغذاء والأدوية المناسبة، وتزايد حالات الإجهاض 6 اضعاف ما قبل الحرب إلى جانب الولادة المبكرة بالوقت الذي تعاني فيه المشافي من امتلاء الحضانات.

الأكثر قراءة اليوم

تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

من هو زعيم حماس الجديد عز الدين الحداد؟..

استطلاع: تشاؤم من وقف العدوان على غزة وتراجع شعبية حماس..

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

كتائب "محمد الضيف" تقصف الجولان المحتل بالصواريخ ..

باريس تذكّر نتانياهو بتصريحاته المؤيدة لحل الدولتين في 2009 ..

الأخبار الرئيسية

الاتفاق في غزة ..الأمريكيون يتوقعون انفراجة بحلول عيد الاضحى

أزمة سياسية عاصفة في إسرائيل بسبب قانون التجنيد واسرائيل تتجه نحو الانتخابات

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مناطق بالقطاع واستهداف سطح مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

عشرات الشهداء والجرحى وقصف خيام في غزة والوسطى والجنوب

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن والملايين من الإسرائيليين يركضون للملاجئ خوفا من القصف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية