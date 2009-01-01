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صيدم: على حماس أن تعي خطورة المرحلة وتسمح للسلطة الوطنية بتولي مهامها في غزة

الأربعاء 04 يونيو 2025 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: على حماس أن تعي خطورة المرحلة وتسمح للسلطة الوطنية بتولي مهامها في غزة



رام الله / سما/

 أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم إن هدف سلطات الاحتلال من عدوانه الممنهج بحق شعبنا في غزة والضفة، بما فيها القدس، وتوسيع مخططاته الاستيطانية، هو تهجير شعبنا.

وقال صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن المؤتمر الدولي لحل الدولتين المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، هو فرصة للدول للاعتراف بفلسطين والخروج من دائرة الشجب الى حسم الصراع على أرضية قانونية تنسجم مع كافة القرارات التي صوتت لصالحها الدول في أروقة الأمم المتحدة.

وبشأن المطالبات لحركة حماس بتسليم القطاع للسلطة الوطنية، شدد صيدم على ضرورة أن تعي حماس خطورة المرحلة وتسمح للسلطة الوطنية باستئناف مهامها في القطاع لخروج شعبنا من هذه المحنة.

وجدّد صيدم الرفض القاطع لإدارة قطاع غزة من قبل أي قوى غربية إلى جانب الحديث عن مشروع ريفيرا، مبينا أن خطة إعادة الاعمار وإدارة غزة، معالمها واضحة وموجودة من قبل وهي بحاجة للتطوير قليلا لتنفيذها.

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