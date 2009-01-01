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الجعفري: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية

الأربعاء 04 يونيو 2025 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجعفري: الآلية الجديدة التي أقرها الاحتلال لتوزيع المساعدات هي التفاف على المؤسسات الدولية



رام الله / سما/

 أكدت مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة أكشن إيد ريهام الجعفري، الرفض القاطع للآلية التي أقرتها سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات، معتبرة إياها التفافا على المؤسسات الدولية والقانون الدولي.

وقالت الجعفري في حديث لصوت فلسطين، إن الحصول على الغذاء في غزة بات مصدراً آخر للموت، مؤكدة أن الأصل في الآليات الإنسانية العادلة والشفافة الوصول لكافة المواطنين، ما تسبب بانعدام الامن الغذائي الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

وطالبت بضرورة وجود حل سياسي عاجل يتمثل بوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتمكين المؤسسات الاغاثية بتوصيل المساعدات لكافة المواطنين، بالإشارة إلى عدم وجود آلية آمنة لتوزيع المساعدات في ظل القصف المتواصل.

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