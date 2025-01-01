استقرار أسعار الذهب عالميا..

سما / وكالات /

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن عوضت بيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي حالة عدم اليقين المستمرة بشأن العلاقات التجارية بين واشنطن والصين.

وسجل سعر الذهب الفوري استقرارًا عند 3361.93 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.25% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند 3385.50 دولار للأونصة بزيادة نسبتها 0.25% أيضا عن سعر التسوية السابق.

ورأى محلل اقتصادي آسيوي، أن "الأمور لا تزال غير مؤكدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحتى بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا".

وذكر محلل آخر من "كيه سي إم تريد"، أن "بيانات الوظائف ساعدت في تهدئة بعض المخاوف بشأن الضربة الاقتصادية المحتملة على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الطلب على أصول الأمان في الذهب تحت السيطرة".