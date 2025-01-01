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الاتحاد الاوروبي : عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة (ج) معرضون لخطر التهجير

الأربعاء 04 يونيو 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي : عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة (ج) معرضون لخطر التهجير



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى في بيان مشترك صدر اليوم (الأربعاء) أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المنطقة (ج) معرضون لخطر "كبير أو فوري" بالتهجير.

وفي البيان المشترك، سعت الدول إلى التعبير عن تضامنها مع سكان قرية مغاير الدير، الذين أُجبروا على مغادرتها قبل نحو أسبوعين نتيجة مضايقات المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضيهم. وأكد الدبلوماسيون الذين صاغوا البيان أن تهجير سكان مغير الدير ليس حالة معزولة، بل جزء من ظاهرة أوسع.

واضطرت العائلات الفلسطينية في تجمع "مغاير الدير" بين بلدتي دير دبوان ومخماس شرق رام الله، إلى تفكيك مساكنها والرحيل قسرا عن التجمع، تحت وطأة اعتداءات المستعمرين في المنطقة، التي تجري بحماية وغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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