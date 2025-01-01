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طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

الأربعاء 04 يونيو 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام لطيفاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام باردًا نسبيًا في المناطق الجبليةلطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الخميس حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طقيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدة الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح والليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

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