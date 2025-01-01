رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 85 مواطنا في قطاع غزة وارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة بحق الجائعين في رفح وتصاعد استهداف خيام النازحين.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

-"التعاون الخليجي" يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة ويؤكد رفضه لمخططات التهجير

-الرئيس: إجراءات الاحتلال ومستعمريه ستفشل بجهود أبناء شعبنا

-الاحتلال يمدد اعتقال زوجة الشهيد الأسير وليد دقة حتى الغد

-مجلس الوزراء يشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة

-مصطفى: المياه حقوق وطنية لتوفيرها من ناحية سيادية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين

-تورك: هجمات الاحتلال على المدنيين في غزة ترقى الى جرائم حرب

وزير الخارجية الفرنسي يشدد على ضرورة توفير الظروف لقيام الدولة الفلسطينية

*"الأيام":

-إسرائيل: إطلاق صاروخي "غراد" من سورية وآخر "باليستي" من اليمن

-85 شهيدا.. مجزرة جديدة بحق الجائعين في رفح وتصاعد استهداف خيام النازحين

-مجلس الامن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

-ترمب: ليس للفلسطينيين الحق في العودة الى غزة إن غادروا

-بلدية غزة توجه نداء عاجلا والمستشفيات تدق ناقوس الخطر

-مصادر عبرية: مفاوضات التبادل ووقف إطلاق النار تتواصل رغم التباعد بالمواقف

-الحكومة: بدء صرف 5 ملايين شيقل لـ 8.31 عائلة نازحة في شمال الضفة

-الاحتلال يجرف أراضي وينفذ عمليات اقتحام والمستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات جديدة

-أسطول حرية يواصل ابحاره إلى قطاع غزة وإسرائيل تستعد للمواجهة

-فرنسا "تطمئن" إسرائيل: لا اعتراف احاديا بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويوركحاديا بدولة فلسطينية في مؤأحادا

*"القدس":

-استشهاد العشرات بـ"أفخاخ المساعدات"

-"العفو الدولية": المجتمع الدولي سمح باستمرار الإبادة بغزة

-منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب"

-بلدية غزة تطلق نداء استغاثة المستشفيات على شفا الانهيار

-ضيوف الرحمن يقفون غدا على صعيد عرفات

-أكثر من 300 ألف مريض بالضغط والسكري بغزة لم يلتقوا العلاج منذ 3 أشهر

-تراكم الشيقل يدفع البنوك للتشدد باستقباله

-شركة أميركية تنهي تعاقدها مع "غزة الإنسانية"

-اسبانيا تجهز خطة انفصال تكنولوجي عن إسرائيل

-وزير الخارجية النرويجي: الكارثة في غزة شاملة

-أمريكا تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بدولة فلسطينية

-مسؤول بإدارة بايدن: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب

-بارو: من الضروري توفير الظروف لقيام دولة فلسطين