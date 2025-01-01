مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباك مع المقاومة شمال قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الإحتلال عن مقتل الرقيب أول في الاحتياط ألون باركس، من سكان كيبوتس "مَكْبَرِي"، والذي كان يخدم في كتيبة الاستطلاع 6646 التابعة للواء "شوآلي ماروم" (646)، وذلك خلال اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وبحسب الإعلان، فإن باركس، البالغ من العمر 27 عامًا، قُتل يوم أمس (الثلاثاء) أثناء عملية ميدانية في منطقة الشجاعية، عندما باغت أحد مقاومي حماس جنود الاحتلال أثناء اختبائه بين الركام وفتح النار عليهم، ثم انسحب من المكان.

ووفقًا للمحلل العسكري نوعام أمير، فإن "الاشتباك وقع مساءً، تمامًا كما حدث في الحادثة السابقة، حيث اقترب المسلح من الجنود من داخل منطقة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي سابقًا أنها ’مطهرة وآمنة‘. رغم تواجد قوات كبيرة وطائرات مسيرة في المنطقة، إلا أن المهاجم تمكن من الفرار ولم يتم تصفيته".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن اشتباك الشجاعية أسفر أيضًا عن إصابة جندي احتياط آخر بجروح خطيرة، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إبلاغ عائلته بالحالة الصحية.

ويُعد ألون باركس رابع جندي إسرائيلي يُقتل هذا الأسبوع في قطاع غزة، مع استمرار العمليات البرية شمال القطاع وازدياد الاشتباكات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.