عشرات الشهداء والجرحى وقصف خيام في غزة والوسطى والجنوب

غزة / سما/

لليوم الـ79 على عودة العدوان، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى، في استهداف متكرر للنازحين والخيام التي يقيمون فيها شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

غزة والشمال

استشهد سبعة مواطنين وأُصيب آخرون جراء غارة استهدفت خيمة للنازحين في ميناء غزة مساء أمس. والشهداء هم: المواطن جابر عيد العجرمي وزوجته زهر أحمد العجرمي، بالإضافة إلى أفراد أسرة المواطن ياسر عدنان أبو عودة، وهم: زوجته سعاد محمد أبو عودة وأطفاله الثلاثة: أحمد، وعمار، وميار ياسر أبو عودة.

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، استُشهد ثمانية مواطنين في قصف استهدف خيمة مقامة على أنقاض بنك فلسطين في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

كما أُصيب ثمانية مواطنين بجروح متفاوتة إثر قيام طائرة "كواد كابتر" بإلقاء قنبلة على تجمع للمواطنين قرب دوار النابلسي، حيث كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات غذائية.

وفي هجمات متفرقة على مدينة غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد سبعة مواطنين، بينهم أب وابنه في حي الزيتون، وشقيقان في حي التفاح، بالإضافة إلى مواطن آخر في حي الشجاعية.

وفي شمال مدينة غزة، استشهد ستة مواطنين جراء غارات متفرقة استهدفت مناطق في بلدة جباليا.

المنطقة الوسطى

في مخيم النصيرات، استُشهد المواطن حامد حماد ونجله الطفل ماجد حماد، إثر قصف استهدف منزل العائلة.

كما استُشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف خيمة في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح، وهم:

هشام عمر أبو الروس، وأحمد عماد عبد الرحمن، وهيثم غنام.

جنوب قطاع غزة

فجر اليوم، استُشهد المواطن إياد ديب علي أبو رحمة (35 عامًا)، وأُصيب عدد من المواطنين بجروح، عقب قصف استهدف خيام النازحين في منطقة الأمن الداخلي غرب مدينة خان يونس، حيث نُقلوا إلى مستشفى الكويت الميداني.

كما استشهد أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال لمنطقة جورة اللوت شرق خان يونس، وهم:

صلاح الجبور، وحسن الجبور، وباسل الجبور، ومحمد العقاد.

وفي سياق متصل، شنّ جيش الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مبانٍ سكنية في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 40 شهيدًا (منهم شهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض) و208 مصابًا.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54,510 شهيدًا و124,901 مصابًا.

أما منذ استئناف الحرب في 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 4,240 شهيدًا و12,860 مصابًا.