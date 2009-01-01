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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن والملايين من الإسرائيليين يركضون للملاجئ خوفا من القصف

الثلاثاء 03 يونيو 2025 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه صاروخًا أُطلق من اليمن والملايين من الإسرائيليين يركضون للملاجئ خوفا من القصف



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اعتراضه صاروخا أُطلق من اليمن، فيما ركض ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ خوفا من القصف.
وعادة ما تقصف جماعة “أنصار الله” اليمنية إسرائيل بصواريخ، ردا على استمرارها في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد واعترض صاروخا أُطلق من اليمن، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
و‏أضاف أنه تم تفعيل الإنذارات في مناطق عدة من إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.
ووفق إذاعة الجيش، جرى تفعيل أجهزة الإنذار في أنحاء واسعة من البلاد، أهمها في غوش دان والقدس (وسط) ونوف هجليل (شمال).

 

‏وبالتحديد، دوت صفارات الإنذار في أكثر من 139 موقعا في إسرائيل، حسب الجبهة الداخلية التابعة للجيش.
فيما أفادت وزارة الحرب الإسرائيلية، عبر بيان، بأن ملايين الإسرائيليين ركضوا إلى الملاجئ، إثر انطلاق صفارات الإنذار.
وحتى الساعة 20:45 “ت.غ” لم تصدر إفادة من جماعة الحوثي بشأن شنها هجوما جديدا على إسرائيل.

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