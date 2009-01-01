  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عقيد إسرائيلي يدعو لحرمان غزة من المياه ويحذر من حرب استنزاف في مواجهة حماس

الثلاثاء 03 يونيو 2025 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقيد إسرائيلي يدعو لحرمان غزة من المياه ويحذر من حرب استنزاف في مواجهة حماس



القدس المحتلة / سما/

دعا عقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى حرمان مناطق في قطاع غزة من المياه، وحذر من حرب استنزاف في مواجهة حركة حماس “قد تؤدي إلى خسائر فادحة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن العقيد حازي نحاما إن عملية “عربات جدعون” التي ينفذها الجيش بغزة حاليا تفتقر إلى عناصر مهمة وأساسية للقضاء على “حماس”.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هذه العملية لتوسيع الحرب على غزة، بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.
ودعا نحاما إلى نقل الفلسطينيين بعيدا عن مناطق القتال، وفرض حصار شامل وقطع المياه عن المناطق التي تقرر “حماس” البقاء فيها.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ورأى نحاما أنه بدون هذين الشرطين لا يمكن لإسرائيل تحقيق النصر في غزة أو إعادة الأسرى الإسرائيليين.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
نحاما، الذي تولى في السابق قيادة لواء بالجيش، حث على “الإسراع بتحديد موعد نهائي لهزيمة حماس عبر زيادة الضغط العسكري عليها”، على حد قوله.
وحذر من أنه “إذا واصلنا القتال بالطريقة الحالية، فإننا نحكم على أنفسنا بحرب استنزاف يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة”.
وحتى الآن تعجز إسرائيل عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولاسيما إعادة الأسرى والقضاء التام على قدرات حماس العسكرية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يفضح تفاصيل خطة مجنونة تنفذها "إسرائيل" داخل سوريا لتحقيق هدف استراتيجي وحلم كبير

إسرائيل تلوّح باغتيال 4 شخصيات جديدة من «حماس»

استطلاع: تشاؤم من وقف العدوان على غزة وتراجع شعبية حماس..

قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين "مؤيدين لتل أبيب"

رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة

انهم يقتلون الجوعى ..27 شهيدًا وأكثر من 200 جريح قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية برفح

تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

الأخبار الرئيسية

تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

من هو زعيم حماس الجديد عز الدين الحداد؟..

الاتفاق بات قريبا..مواصلة المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” بشأن وقف النار في غزة..

الجيش الإسرائيلي يزعم: حماس تفقد السيطرة على السكان في غزة واّلية المساعدات الجديدة تقوض حكمها..

الاعلام العبري : اصابة ومقتل جنود اسرائيليين بحدث أمني في الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية