تطور دراماتيكي ..محادثة غير عادية بين ديرمر ورئيس الوزراء القطري حول وقف اطلاق النار

القدس المحتلة / سما/

أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي، رون ديرمر، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية محادثات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء، والتي لا تزال مستمرة. ويحاول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كسر الجمود، وبمساعدة الوسطاء، يضغط على حماس لتقديم رد جديد أقرب إلى مقترحه، ويشكل أساساً لمحادثات أوثق في الدوحة وفقا لموقع واي نت العبري.

واضاف الموقع ان محادثة ديرمر مع رئيس الوزراء القطري، التي نشرها الصحفي باراك رافيد لأول مرة، غير مألوفة، لا سيما وأن رأي ديرمر السلبي تجاه قطر معروف. كان ويتكوف وراء الضغط على ديرمر للتحدث مع القطريين، ولا يزال رئيس الموساد، ديدي برنياع، يُدير هذه القناة حتى اليوم، وكان يرأس فريق التفاوض حتى استبداله بديرمر.

واكد الموقع انه رغم أن الأمريكيين أوضحوا أن رد حماس غير مقبول، إلا أنهم لن يستسلموا. طلب ​​مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، من رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح البقاء في الدوحة ومواصلة المفاوضات مع حماس، في محاولة لتليين موقف الحركة وتقريبها من خطته. أراد الأمريكيون إبقاء بحبح في الصورة لمواصلة المحادثات، ولتجنب إغلاق الباب. في الوقت نفسه، يواصل القطريون والمصريون محادثاتهم مع حماس.

وأكد مصدر إسرائيلي أمس أن "إسرائيل أبدت موافقتها على خطة ويتكوف بصيغتها المقترحة، وهذا هو موقف إسرائيل. رد حماس لا يشير إلى قبول الخطة". من وجهة نظر إسرائيل، لم تُسجل أي تطورات جوهرية، وقال خبراء إن الفجوات كبيرة جدًا، وربما أكبر من اللازم، وإن استعداد حماس للتفاوض تكتيكي بحت، ويهدف فقط إلى تصحيح الرواية القائلة بانها ترفض المقترح.