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منظمة التحرير تطالب "حماس" بتسليم قطاع غزة

الثلاثاء 03 يونيو 2025 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير تطالب "حماس" بتسليم قطاع غزة



رام الله / سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن استمرار العدوان على قطاع غزة ما كان ليحدث لولا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، وعلى رأسها وقف الحرب ورفع الحصار.

وأشار أبو يوسف في حديث للاذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن جذر المشكلة في المنطقة هو الاحتلال والاستيطان وجرائمه المتصاعدة، داعيًا إلى وحدة وطنية فلسطينية لمواجهته، وتفعيل الدور الدولي بآليات واضحة لإنهاء الاحتلال.

وشدد على ضرورة تسليم حركة "حماس" قطاع غزة لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، معتبرا أن وحدة القرار والمسؤولية الوطنية شرط أساسي لحماية التضحيات وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

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