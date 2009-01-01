الجيش الإسرائيلي يزعم: حماس تفقد السيطرة على السكان في غزة واّلية المساعدات الجديدة تقوض حكمها..

القدس المحتلة / سما/

في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، علّق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إفي ديفرين، على مقتل ثلاثة جنود من لواء "غفعاتي" في جباليا، وتناول الاتهامات الموجهة للجيش بارتكاب مجازر بحق فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

كما عرض مواقف جيش الاحتلال من الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وتحديدًا في ما يتعلق بسيطرة حماس وآلية توزيع المساعدات، وأفاد بأن 5 فرق عسكرية تشارك في التوغلات البرية للاحتلال في إطار عملية "عربات جدعون".

وقال ديفرين: "المسلحون خرجوا من فتحة نفق داخل مبنى، ووضعوا العبوات الناسفة. الحديث يدور عن نفق نشط يُستخدم لأغراض إرهابية، وفتحة النفق تقع داخل مبنى مدمّر قرب المحور. القوات تعمل على تمشيط المنطقة، وتقريبًا بيت من كل اثنين يحتوي على عبوة أو فتحة نفق".

وأضاف: "سيطرة حماس على قطاع غزة آخذة بالتراجع والانهيار. آلية توزيع المساعدات الجديدة تقوّض حكمها. نعمل قرب مراكز التوزيع الجديدة لضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس. الخطة تنجح وتثبت فعاليتها".

وبشأن المجازر التي ارتكبها الجيش خلال توزيع المساعدات في رفح، صباح اليوم، قال: "أرقام حماس (بشأن أعداد الضحايا) مبالغ فيها. نيران التحذير التي أطلقناها صباح اليوم، وفق فهمنا، لم تؤدّ إلى إصابة هذا العدد الكبير من الأشخاص".