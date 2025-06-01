استطلاع: تشاؤم من وقف العدوان على غزة وتراجع شعبية حماس..

القدس المحتلة/سما/

نفذت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي استطلاع رأي إلكتروني رقم (27) حول التغيرات في الحقل السياسي الفلسطيني وذلك خلال الفترة من 29/05-01/06/2025. واشتملت العينة القصديه على (559) مبحوث (ذكور بنسبه 87.4%، إناث 21.6%) وذلك ضمن التوزيعات الديمغرافية التالية: الضفة الغربية بنسبة 62.3%، قطاع غزة بنسبة 20.4%، الدول العربية بنسبة 13.6%، الدول الأجنبية بنسبة 3.8%. ومن حيث الدرجة العلمية تنوعت الخصائص الديمغرافية لتشمل على دبلوم بنسبة 11.6%، بكالوريوس بنسبة 32.9%، ماجستير بنسبة 29.9%، دكتوراة فأعلى 30.6%. أما من حيث المسمي الوظيفي تنوعت العينة إلى ناشط بنسبة 33.8%، باحث بنسبة 19.7%، محاضر بنسبة 19%، موظف بنسبة 6.6%.

وقد تضمنت أهم نتائج الاستطلاع النقاط التالية:

المحور الأول :اتفاق وقف إطلاق النار في خضم الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

1- التشاؤم بشأن إمكانية عقد اتفاق نهائي بوقف العدوان على غزة حيث أكد ذلك 68.5%، بينما توقع 14.5% من المبحوثين إمكانية عقد اتفاق نهائي.

2- توقع خروج حماس مهزومة في معركة السابع من إكتوبر، حيث أكد 9.3% فقط من المبحوثين بتوقعهم انتصار حماس في هذه الحرب، بينما اعتبر 46.3% منهم بأن إسرائيل ستخرج منتصرة فيما لم يحدد 44.4% إجابتهم.

3- توقع عودة السلطة الوطنية لحكم قطاع غزة، حيث أظهرت النتائج بأن المستطلعين يرون أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحكم قطاع غزة في اليوم التالي بعد العدوان بنسبة 40.4%، بينما أجاب 27.9% بأن قوات عربية ودولية ستحكم قطاع غزة، و15.4% من المبحوثين توقع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، و11.6% أجاب بحماس، بينما أجاب 4.7% بالولايات المتحدة الأمريكية.

4- المطالبة بنزع سلاح حماس في أي اتفاق نهائي لوقف الحرب، حيث أظهرت النتائج أن 67.5% من المستطلعين يؤيدون نزع سلاح حماس في أي اتفاق مقبل بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، بينما أجاب 24.8% بدرجة قليلة وقليلة جدا، كما أجاب 7.7% بدرجة متوسطة.

5- الاعتراض على خوض مفاوضات بين حماس والجانب الامريكي، حيث أكدت الغالبية العظمى من المستطلعين بأنهم لا يؤيدون قيام حماس بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بنسبة 59.9%، بينما أجاب 27.2% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، و12.9% درجة متوسطة.

6- توقع عدم قدرة إسرائيل على تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، حيث أكدت النتائج بأن الغالبية العظمى من المستطلعين لا يعتقدون بأن إسرائيل ستنجح بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حيث أجاب 41.7% بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة، بينما أجاب 29.4% أجابوا بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، بينما أجاب 29% بدرجة متوسطة.

المحور الثاني :التظاهرات الشعبية ضد حكم حماس في القطاع حيث جاءت الإجابات كالتالي:

1- تأييد التظاهرات الشعبية ضد حكم حماس في القطاع، حيث أظهرت النتائج أن غالبية المستطلعين يؤيدون التظاهرات في شمال ووسط قطاع غزة للمطالبة بالتخلي عن السلطة في القطاع، حيث أكد على ذلك بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة 71.7%، بينما أجاب 18.8% بدرجة قليلة ودرجة قليلة جدا، وأجاب 9.5% درجة متوسطة.

2- ارتفاع نسبة عدم الرضا عن حكم حماس في القطاع، حيث أظهرت النتائج بأن المستطلعين غير راضين عن أداء حماس في إدارة قطاع غزة حيث أجاب 79.8% بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة، بينما أجاب 10.2% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، و10% درجة متوسطة.

3- المطالبة باستقالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من منصبه، أظهرت نتائج الاستطلاع بأن الغالبية يؤيدون المطالب الشعبية باستقالة خليل الحية من رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس حيث أجاب 64% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، وأجاب 19.9% أجابوا بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة، و16.1% بدرجة متوسطة.

المحور الثالث: الحركات العالمية المناصرة للقضية الفلسطينية المطالبة بوقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

1- تزايد التوقعات بارتفاع نسبة الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية، حيث أظهرت الإجابات بأن الغالبية العظمى تتوقع موجة جديدة من الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية حيث أجاب 75.3% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، بينما أجاب 19.1% بدرجة متوسطة، وأجاب 5.6% بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة.

2- تفاؤل حذر بنتائج المؤتمر الدولي الذي سيعقد في حزيران الجاري في نيويورك حول حل الدولتين، حيث أظهرت النتائج بأن المستطلعين يتأرجحون حول نجاح المؤتمر الدولي الذي ستنظمه فرنسا والعربية السعودية في نيويورك الشهر المقبل حول تطبيق حل الدولتين، فقط أجاب 43.1% بدرجة متوسطة بينما يتوقع نجاح المؤتمر 37.2% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، وأجاب 19.6% بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة.

3- إسرائيل تعيش في عزلة دولية حيث أكد على ذلك 37.4% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، أجاب 26.9% بدرجة متوسطة، وأجاب 25.8 بدرجة قليلة جدا ودرجة قليلة.

4- شبه الاجماع على أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية، حيث أظهرت النتائج بأن الغالبية العظمى ترى بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية، حيث أجاب 98.7% بدرجة كبيرة جدا ودرجة كبيرة، بينما لم يجب سوى 0.7% بدرجة متوسطة، و0.4% بدرجة قليلة وقليلة جدا.

5- شبه الاجماع على أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية هو فصل عنصري، حيث أظهرت النتائج بأن الغالبية العظمى ترى بأن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية هو فصل عنصري حيث أجاب 98.2% بدرجة كبيرة جدا وكبيرة، وأجاب 1.6% بدرجة متوسطة، ولم يجب أي من المستطلعين بدرجة قليلة جدا وقليلة جدا.