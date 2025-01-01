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الأمم المتحدة: تقييد وصول الغذاء إلى غزة عمدا قد يعتبر جريمة حرب ونطالب بالتحقيق في قتل الجائعين..

الثلاثاء 03 يونيو 2025 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: تقييد وصول الغذاء إلى غزة عمدا قد يعتبر جريمة حرب ونطالب بالتحقيق في قتل الجائعين..



القدس المحتلة/سما/

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم إن حرمان المدنيين في غزة عمداً من الحصول على الغذاء والمساعدات قد يشكل جريمة حرب، ووصفت الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية بأنها "لا توصف".

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف "للمرة الثالثة على التوالي، قُتل أشخاص بالقرب من موقع توزيع مساعدات يديره صندوق غزة الإنساني".

واقر جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص الذين "انحرفوا عن الطرق المخصصة لهم قرب مركز توزيع رفح."

ودعا وزير الخارجية فولكر تورك إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل في الاعتداءات على الفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على طرود غذائية.

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