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الإحصاء": ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في نيسان

الثلاثاء 03 يونيو 2025 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء": ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في نيسان



رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في فلسطين بنسبة 0.94% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة بشهر آذار السابق له.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 79.18 خلال شهر نيسان 2025، مقارنة بـ78.44 خلال شهر آذار (سنة الأساس 2019 = 100).   

على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.12%، التي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.20% خلال شهر نيسان 2025 مقارنة بالشهر السابق، التي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر نيسان 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

في المقابل، سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها: صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً بنسبة 10.62%، التي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 7.39%، التي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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