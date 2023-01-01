  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضابط اسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا بحرب غزة وعدة آلاف آخرين مصابون نفسيا..

الثلاثاء 03 يونيو 2025 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط اسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا بحرب غزة وعدة آلاف آخرين مصابون نفسيا..



القدس المحتلة / سما/

 كشف ضابط بالجيش الإسرائيلي عن مقتل أو إصابة أكثر من 10 آلاف جندي خلال الحرب على قطاع غزة، مبينا أن عدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، عن قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي لم تسمه: “لدينا نقص في أكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة”.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 861 بينهم 419 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويشير إلى ارتفاع عدد الجنود المصابين إلى 5921 بينهم 2987 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "صعب جداً" بجباليا شمال قطاع غزة

مسؤول كبير في إدارة بايدن: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

موقع عبري يفضح تفاصيل خطة مجنونة تنفذها "إسرائيل" داخل سوريا لتحقيق هدف استراتيجي وحلم كبير

مقاتل يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي (فيديو)

قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين "مؤيدين لتل أبيب"

يديعوت: قرار بعدم إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة

الأخبار الرئيسية

الاتفاق بات قريبا..مواصلة المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” بشأن وقف النار في غزة..

IMG_0004

انهم يقتلون الجوعى ..27 شهيدًا وأكثر من 200 جريح قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية برفح

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

683e1edf4236042b21476dfa

موقع عبري يفضح تفاصيل خطة مجنونة تنفذها "إسرائيل" داخل سوريا لتحقيق هدف استراتيجي وحلم كبير

683e1ae54236042abc1fe6bc

قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين "مؤيدين لتل أبيب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية