ضابط اسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا بحرب غزة وعدة آلاف آخرين مصابون نفسيا..

القدس المحتلة / سما/

كشف ضابط بالجيش الإسرائيلي عن مقتل أو إصابة أكثر من 10 آلاف جندي خلال الحرب على قطاع غزة، مبينا أن عدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء، عن قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي لم تسمه: “لدينا نقص في أكثر من 10 آلاف جندي قتلوا أو أصيبوا، وعدة آلاف آخرين يدخلون بشكل متكرر دائرة اضطراب ما بعد الصدمة”.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 861 بينهم 419 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويشير إلى ارتفاع عدد الجنود المصابين إلى 5921 بينهم 2987 بالمعارك البرية في قطاع غزة.