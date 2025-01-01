النيابة تبدأ اليوم استجواب نتنياهو باتهامات الفساد والرشوة..

القدس المحتلة / سما/

سيشهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة الشهود ويجيب على أسئلة النائب العام بشأن قضاياه الثلاث. ويمثل هذا اليوم اختبارًا لكلا الطرفين في هذه المحاكمة الطويلة والمعقدة.

فبعد نحو خمس سنوات ونصف من تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في محكمة القدس المركزية، تبدأ النيابة العامة استجوابها المضاد اليوم (الثلاثاء). ويمثل هذا ذروة مرافعة الدفاع، حيث يلوح في الأفق سؤال حول كيفية تعامل نتنياهو مع تحقيقات النيابة العامة.

يُعدّ الاستجواب المتبادل نقطةً محوريةً في المحاكمة. وقد يكون استجواب نتنياهو دراماتيكيًا للغاية، ومن المرجح أن يكون له تأثيرٌ حاسمٌ على موقف القضاة من الحكم.