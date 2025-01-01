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صحيفة : مصر تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة في المفاوضات

الثلاثاء 03 يونيو 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : مصر تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة في المفاوضات



القاهرة/ سما/

 كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة الأخبار اللبنانية أن المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف شهدت توتراً ملحوظاً وكبيراً، وعكست قلقاً متزايداً في مصر من أن تتحول الحرب في غزة إلى حرب استنزاف مفتوحة.

وأعرب عبد العاطي عن قلق بلاده من أن استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي، خاصة في خان يونس، سيؤدي إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية في جنوب قطاع غزة والدفع التدريجي للفلسطينيين نحو الحدود مع مصر، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

وأوضحت المصادر أن القاهرة لم تتردد في تحميل واشنطن جزءا من فشل المفاوضات، وانتقدت طريقة إدارة الإدارة الأميركية للمفاوضات.

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