الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 4 أسابيع مع ارتفاع الدولار

رام الله / سما/

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مُتراجعةً عن أعلى مستوى لها في 4 أسابيع تقريباً، حيث أثّر ارتفاع طفيف في الدولار على المعدن الأصفر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين، وحدّت من انخفاض سعر الذهب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 3362.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 04:29 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 8 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 في المائة إلى 3386.60 دولار.

وكان المعدن قد ارتفع بنحو 2.7 في المائة في الجلسة السابقة، مُسجلاً أقوى أداء يومي له في أكثر من 3 أسابيع.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة: «تعافى الدولار قليلاً وانخفض الذهب، لذا يرتبطان عكسياً في هذه المرحلة».

ومع ذلك، لا يزال الذهب يتتبع عن كثب تطورات التجارة العالمية، وبينما قلص المستثمرون قليلاً من استثماراتهم في الذهب، فإن ذلك لم يصل إلى الحد الذي شوهد في الحالات السابقة التي بدت فيها التوترات وكأنها تهدأ، وفقاً للان.

وتعافى مؤشر الدولار الأميركي قليلاً من أدنى مستوى له في 6 أسابيع. ويظل عدم اليقين المتعلق بالتجارة محور تركيز رئيسي.

ومن المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض يوم الاثنين، بعد أيام من اتهام ترمب للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية والقيود التجارية.

ومن المقرر أن تتضاعف التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة يوم الأربعاء، بالتزامن مع الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترمب للدول لتقديم أفضل عروضها في مفاوضات التجارة. وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، أنها ستقدم حججاً قوية هذا الأسبوع للولايات المتحدة لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، على الرغم من قرار ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 34.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1064.66 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 986.10 دولار.