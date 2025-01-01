غزة / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والمواقف الدولية المطالبة بوضع حد لها.

كما تناولت استشهاد طفل نتيجة انتهاكات واسعة لجيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

شجرة أحزان..!!

استشهاد فتى في سنجل ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى

إصابات واعتقالات واستيلاء على مركبتين في الضفة

الاحتلال يواصل خنق «خلة الضبع» بمنع مسؤولين ومتضامنين من الوصول إليها

مصطفى يبحث مع رئيس وزراء لوكسمبورغ دفع الجهود نحو نداء دولي جاد لوقف العدوان

تعالي الأصوات التي تطالب حماس بالتخلي عن حكمها لغزة

اللواء رجب: زيارة الرئيس لبيروت جاءت لتعيد صياغة العلاقة الفلسطينية اللبنانية بما يكرس عمقها وأصالتها

وزير الصحة لـ "الحياة الجديدة": الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بمستشفياتنا قريبا.. وخطة وطنية مرتقبة لزراعة النخاع الشوكي

نابلس والعيد .. دمع من دم ووجع

تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة خلال عيد الأضحى

مفتي يصدر فتوى حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة

مؤتمر العمل الدولي ينطلق بدورته ال 113.. مشروع قرار تاريخي يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية

سمير قصير.. مسيرة تعبق بحب وحرية فلسطين ولبنان وسوريا

*"الأيام":

52 شهيداً.. توسيع التوغل البري في خان يونس وأوامر نزوح جديدة

خان يونس.. استشهاد أب لست بنات أثناء محاولته الحصول على طعام

إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة 11 باستهداف عربة عسكرية بصاروخ في جباليا

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ جديد أطلق من اليمن

"الأغذية العالمي": أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد

بريطانيا: الوضع في غزة "يزداد سوءا يوماً بعد يوم"

غوتيريش يدعو للتحقيق في مقتل العشرات قرب مركز توزيع

إسرائيل تقرر عدم إرسال وفدها إلى الدوحة

استشهاد فتى بالرصاص في سنجل والمستوطنون يعربدون ويعتدون

نحو 1000 مستوطن يقتحمون "الأقصى"

5 آلاف عائلة نزحت من مخيمي نور شمس وطولكرم.. وتواصل العدوان لليوم ال127 على التوالي

"هآرتس": نتنياهو يعمل بهدوء مسرّعاً عملية ضم الضفة

رئيس تشيلي يعتزم زيادة الضغط على إسرائيل

جرحى في هجوم على مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة أميركية

سفير أميركا في إسرائيل يهاجم كبرى وسائل الإعلام في بلاده

حزب الله يكتشف عميلاً لإسرائيل بين صفوفه

*"القدس":

48 شهيداً في غارات على القطاع وأوامر إخلاء فورية لمناطق بخانيونس

قنص الجائعين أمام "مصائد المساعدات"

"أوتشا": أقل من 18% من مساحة غزة يسمح للمدنيين التواجد فيها

الوساطات مستمرة لمنع انهيار المفاوضات

المطالبة بمرافقة قوات دولية لأسطول الحريّة

خبراء أمميون: هناك حاجة ماسة لإنقاذ سكان غزة من الفناء

41٪؜ من مرضى الفشل الكلوي بغزة توفوا خلال الحرب

مستشفيات القطاع تكتظ بالجرحى وأقسام العناية المركزة ممتلئة.. لا يمكن إدخال أي مريض جديد إلا بعد استشهاد أحد الجرحى

رئيس الوزراء البريطاني: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستمر

المستشار الألماني يطالب بإدخال المزيد من المساعدات لغزة

رئيس تشيلي يعتزم حظر الواردات من المستوطنات

إعدام الطفل يوسف فقهاء في سنجل

احتجاز شعبان برفقة متضامنين أجانب وسط هجمات مُستعرة للمستوطنين

"بيتسيلم": ازدياد وتيرة عنف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة

حراس الأقصى يفشلون تهريب "قربان مذبوح"

الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الضفة ومقدساتها بالقدس

السيسي: ندعم مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في نيويورك

اعتراض صاروخ حوثي في سماء القدس وتل أبيب

ضوء أخضر أمريكي لضم "المقاتلين الأجانب" إلى الجيش السوري

"رويترز": طهران سترفض المقترح الأميركي بشأن التخصيب