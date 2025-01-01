  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بـ3 درجات

الثلاثاء 03 يونيو 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أدنى من معدلها العام بـ3 درجات



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائم جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدة الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح والليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

الأكثر قراءة اليوم

قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "صعب جداً" بجباليا شمال قطاع غزة

الوحش الانتحاري: سلاح جديد يستخدمه الاحتلال وسمع صدى تدميره لغزة في تل ابيب

مسؤول كبير في إدارة بايدن: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

موقع عبري يفضح تفاصيل خطة مجنونة تنفذها "إسرائيل" داخل سوريا لتحقيق هدف استراتيجي وحلم كبير

“كم طفلاً قتلتم في غزة؟”.. فيديو جديد لمهاجم كولورادو المصري “محمد سليمان”..

يديعوت: قرار بعدم إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

مقاتل يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي (فيديو)

الأخبار الرئيسية

IMG_0004

انهم يقتلون الجوعى ..24 شهيدًا وأكثر من 200 جريح قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية برفح

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

683dea5f4c59b71c704bda57

رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة

683e1edf4236042b21476dfa

موقع عبري يفضح تفاصيل خطة مجنونة تنفذها "إسرائيل" داخل سوريا لتحقيق هدف استراتيجي وحلم كبير

683e1ae54236042abc1fe6bc

قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين "مؤيدين لتل أبيب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية