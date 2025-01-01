الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد بالصاروخ الباليستي "ذو الفقار"

أصدرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين بيانا بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في يافا، "بن غوريون" حسب التسمية الإسرائيلية، بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى أبو سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع (ذو الفقار) وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهرب إلى الملاجئ".

وأضاف البيان أن "القوات اليمنية تتابع تطورات المعركة في غزة وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين وتوجه تحية عسكرية جهادية عربية إسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس وكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل ممن يدافعون عن الأمة في وقت تخلى الجميع عنهم".

وشدد البيان على أن "اليمن الحر العزيز المستقل مع غزة ولن يخذلها حتى لو خذلها كل العالم وأنه مع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عن القطاع".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق وسط فلسطين المحتلة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه وسط "إسرائيل"، حيث تم إغلاق مطار تل أبيب.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتا أمام عمليات الإقلاع والهبوط.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت لاحق باعتراض الصاروخ اليمني بواسطة منظومة "حيتس-3" الإسرائيلية.