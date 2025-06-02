الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء إلى سكان محافظة خان يونس

القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا وأمرا بالإخلاء إلى السكان المتواجدين في البلوكات 47، 106، 108، و109 في محافظة خان يونس والتوجه غربا نحو المواصي.

وقال الجيش في بيان: "إلى جميع المتواجدين في البلوكات 47، 106، 108، 109 في محافظة خان يونس، جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم".

وأضاف: "من أجل سلامتكم، اخلوا فورا غربا إلى المواصي، ونؤكد أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفى الأمل".

وبلغت أوامر الإخلاء الإسرائيلية ذروتها، حيث تسببت هذه العمليات في نزوح مئات الآلاف من السكان، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العمليات الإسرائيلية البرية المكثفة في قطاع غزة وأوامر الإخلاء الجديدة، دفعت النظام الصحي إلى ما هو أبعد من "نقطة الانهيار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته، وبتوجيه من جهازي الاستخبارات والأمن العام تواصل تنفيذ عمليات ميدانية في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك في إطار عملية "عربات جدعون".

وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الأحد، استشهاد 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 176 بنيران إسرائيلية قرب مركز أمريكي لتوزيع المساعدات الغذائية احتشد في محيطه العشرات وسط أزمة جوع كارثية في القطاع المحاصر.

هذا وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء تقارير عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة.