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قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "صعب جداً" بجباليا

الإثنين 02 يونيو 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "صعب جداً" بجباليا



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين بوقوع حدث أمني "صعب جداً" ضد القوات الإسرائيلية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام سرائيلية، استهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين.

وذكرت مصادر عبرية، أن عدد القتلى في حدث جباليا وصل إلى 3 قتلى، ويرجّح أن يرتفع.


ولفتت المصادر إلى أن حماس نجحت في إحباط عملية عسكرية كبيرة للجيش هناك، مشيرة إلى أن القوات تنسحب حاليًا من كامل منطقة الحدث.

وتحدث مواقع إخبارية إسرائيلية عن فشل المحاولة الأولى لإخلاء جنود مصابين عبر طائرة مروحية، في جباليا بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن 3 مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحادث الأمني الصعب في منطقة جباليا بقطاع غزة لا يزال مستمرا.

وأكدت وسائل إعلام عبرية فشل عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى في جباليا بسبب كثافة النيران.


وذكرت مصادر عبرية تفاصيل الحدث الأمني الصعب في جياليا شمال قطاع غزة، حيث تم إطلاق قذيفة محلية "ياسين 105" على مبنى كان يتواجد فيه جنود ما أوقع قتلى ومصابين، كما تم إطلاق قذيفة أخرى باتجاه مروحية الإخلاء.

يتبع..

#حدث أمني غزة #حدث امني جباليا #غزة #حرب غزة

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