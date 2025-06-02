تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة خلال عيد الأضحى

أريحا/سما/

نوهت الهيئة المعابر والحدود الفلسطينية الى تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، وذلك وفقاً للترتيبات التالية:

* يوما الجمعة والسبت 6 و7 حزيران 2025: سيكون المعبر مغلقاً في كلا الاتجاهين (القادمين والمغادرين).

* يوما الثلاثاء والأربعاء 10 و11 حزيران 2025: سيكون المعبر مفتوحاً للمغادرين كالمعتاد، أما في اتجاه القادمين فسيُخصص فقط لدخول الحجاج العائدين من الديار الحجازية، ولن يُسمح بعودة المسافرين الآخرين خلال هذين اليومين، وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم الحركة بما يتناسب مع ظروف العيد وعودة الحجاج.

ودعت المواطنين إلى أخذ هذه التواريخ بعين الاعتبار عند ترتيب سفرهم أو عودتهم خلال فترة العيد ، كما نشدد على أهمية متابعة التحديثات عبر منصاتنا الرسمية، تحسّباً لأي طارئ أو تعديل قد يطرأ على جدول العمل.