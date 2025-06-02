منظمة إسرائيلية: أيار الماضي سجل رقما قياسيا في هدم المباني بالقدس الشرقية منذ بداية العام

القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن أيار المنصرم سجل رقما قياسيا عام 2025 من حيث عدد المباني التي هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية.

وذكرت المنظمة المختصة بشؤون القدس في بيان، اليوم الاثنين، أنه وفقا لبيانات جمعتها، فرد "سجل شهر أيار أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن، وبلغ إجمالي المباني المهدمة 33 مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني".

وتابعت: "بهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الهدم في القدس الشرقية منذ بداية العام إلى 93 عملية، منها 53 وحدة سكنية و40 مبنى غير سكني".

وطبقا لمعطيات المنظمة، فقد جرى هدم 23 مبنى في كانون الثاني، و15 في شباط، و14 في آذار، و8 في نيسان، و33 في أيار.

وقالت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن إسرائيل تُصدر عددا قليلا من رخص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية سنويا، مقابل طفرة في رخص البناء الممنوحة للمستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.

وتُسرّع إسرائيل خطواتها لفرض سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة عبر سياسة الهدم والتهجير وتوسيع الاستعمار، الذي تُجمع قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعيته في الأراضي المحتلة.

ووفقا حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستعمار، فإن هناك 156 مستعمرة و224 بؤرة استعمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يستعمرها 736 ألف إسرائيلي.