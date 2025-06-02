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"الأونروا": 50 ألف طفل استُشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرًا فقط

الإثنين 02 يونيو 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": 50 ألف طفل استُشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرًا فقط



نيويورك/سما/

 كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 50 ألف طفل استُشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة، خلال 20 شهرًا فقط.

وأضافت "الأونروا" في بيان، اليوم الاثنين، أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والطبي والصحفيون، لا يزالون يُقتلون ويصابون بغزة.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، ما يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصًا حادًا في الإمكانيات، بحسب تقارير محلية ودولية.

وتوقفت الحرب لنحو شهرين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، قبل أن تستأنف إسرائيل عدوانها على غزة، في 18 مارس الماضي.

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