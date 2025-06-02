  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أطباء بلا حدود": نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية

الإثنين 02 يونيو 2025 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود": نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة خطير ويفتقر للإنسانية



غزة/سما/

وصفت منظمة أطباء بلا حدود، نظام توزيع المساعدات بقطاع غزة المدعوم من إسرائيل بأنه "خطير" ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير "الإنسانية والفعالية".

وقالت منسقة شؤون الطوارئ كلير مانيرا، في بيان نشرته المنظمة، الليلة، إن قتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات وهم ينتظرون حصولهم على الطعام من مراكز التوزيع "يٌظهر خطورة النظام الجديد لتوزيع المساعدات وافتقاره للإنسانية والفعالية إلى حد بعيد".

ولفتت مانيرا إلى أن نظام التوزيع الحالي "أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بما كان من الممكن تفاديه".

وأضافت: "لا بدّ من أن تُقدَّم المساعدات الإنسانية حصريا عبر منظمات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة لتقديمها بشكل آمن وفعّال".

وأشار البيان إن أن فرق أطباء بلا حدود في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، شاركت الأحد، بعلاج إصابات خطيرة.

وذكر أن فرق الأطباء اضطر أيضا للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى، مع اقتراب بنوك الدم من النفاد.

ونقل البيان عن مصابين قولهم إنهم "تعرّضوا لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيّرة ومروحيات وزوارق ودبابات، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين على الأرض".

ــــ

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تضع 4 شخصيات كبيرة في حماس على قوائم الاغتيالات

الوحش الانتحاري: سلاح جديد يستخدمه الاحتلال وسمع صدى تدميره لغزة في تل ابيب

مصدر مصري: رفضنا إنشاء مراكز توزيع مساعدات في غزة قرب الحدود وما سيحدث في الأيام المقبلة ليس سهلا

"حكومة غزة" تفند فيديو مفبركا لتبرئة "إسرائيل" من قتل طالبي مساعدات

“مهندس صفقة شاليط” : مواقف حماس واسرائيل متباعدة والمفاوضات المستمرة ليست سوى تمرين في العبث

إعلام عبري: إعلان حماس نتيجة ضغوط أمريكية وقطرية ومصرية وهناك فرصة لتحقيق اختراق

"حماس": نؤكد استعدادنا لبدء جولة مفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب

الأخبار الرئيسية

قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني "صعب جداً" بجباليا

683d93434c59b72e2f0e7c66

غزة.. 35 شهيدا منذ فجر اليوم

photo_2025-06-02_15-57-53

هل أصبح عز الدين الحداد زعيم حماس في غزة وآخر قادتها الأحياء؟

2025-06-02_14-42-45_687851

يديعوت: قرار بعدم إرسال وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة

20ipj-15-730x438-1-730x438-1-730x438

غزة: القسام تعلن استهداف موقع وآلية عسكرية وقوات إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية