غزة أحد الأسباب.. "يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي بصدد فتح تحقيق في بعض أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

ونجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج بلقب البطولة الأوروبية المرموقة لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه الساحق على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة على المدرجات وخلال احتفالات الجماهير الفرنسية باللقب حيث تدافع الآلاف إلى أرض الملعب للاحتفال عقب مراسم التتويج ما أدى إلى حالة من الفوضى، وفق ما وصفته صحيفة "ليكيب" نسبة لتقرير لمراقبي المباراة النهائية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيوقع عقوبات ثقيلة على نادي باريس سان جيرمان، لسببين اثنين، الأول يتعلق بإشعال الشماريخ والألعاب النارية على مدرجات ملعب "أليانز أرينا"، أما السبب الثاني فيتعلق بلافتة مساندة للشعب الفلسطيني وإدانة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ورفعت جماهير الفرنسية لافتات تدين الحرب في غزة، كما رفع بعض مشجعي فريق باريس سان جيرمان أعلام فلسطين قبل المباراة وخلالها ورفعوا لافتة عملاقة تصدرت المدرجات وحملت عبارات: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة - Stop génocide à Gaza".

يذكر ان فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، التي تنطلق في 15 يونيو الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من بوتافوغو البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل الأمريكي.