غزة.. 35 شهيدا منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفاد مصادر طبية باستشهاد عشرات الفلسطينيين جراء استهدافات إسرائيلية على مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة.



وأكدت المصادر استشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "عدد ضحايا المساعدات الإنسانية في غزة ارتفع إلى 75 شهيدا ونحو 400 مصاب"، فيما أشار الدفاع المدني في غزة إلى "الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف إلى منطقة المساعدات المصنفة في الخانة الحمراء".

وأضاف أن "المواطنين يقطعون نحو 5 كيلومترات للحصول على مساعدات وسط تدافع شديد".

من جهته قال المفوض العام للأونروا إن توزيع المساعدات في غزة أصبح فخا مميتا ويجب أن يكون تسليم وتوزيع المساعدات آمنا ولا يمكن القيام بذلك في القطاع إلا عبر الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، سمعت في شمال قطاع غزة اليوم أصوات انفجارات غير اعتيادية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد كبير من البنى التحتية في غزة.

كما سمع دوي الانفجارات في أنحاء النقب، ونوافذ المنازل اهتزت من شدة التفجيرات المتتالية.

وفي السياق قالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال تدمر مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى شمال قطاع غزة؛ والمركز كان يقدم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى شمال القطاع، وتدميره يضع الحالة الصحية لمرضى الكلى أمام كارثة لا يمكن توقع نتائجها".

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، أنه استهدفت أول أمس تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرق القرارة جنوبي قطاع غزة بـ13 قذيفة هاون.

كما استهدفت أول أمس موقع العين الثالثة شرق خان يونس بـ3 صواريخ رجوم قصيرة المدى.

بدورها أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) أن "إحدى مجموعاتها المقاتلة قامت على محاور خان يونس، بتفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار أعدت مسبقا، بإحدى جرافات العدو الإسرائيلي شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، وأدى التفجير إلى عطب الجرافة وتعطيلها عن العمل.

وفي وقت لاحق اعترف العدو بالعملية كما اعترف بمقتل سائقها، الذي ادعى أنه مدني متعاقد مع الجيش الإسرائيلي سائقاً للجرافة".



أما سرايا القدس، فقد نشرت مشاهد من قصف مقاتليها بحمم الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مناطق التوغل بمدينة خان يونس.

كما أعلنت السرايا تفجير عبوة شديدة الانفجار في جيب صهيوني من نوع "همر" في موقع مستحدث للعدو شرق مدينة غزة فجر الخميس الماضي.