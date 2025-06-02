قيادي في البرلمان الألماني يعارض تصريحات وزير الخارجية بشأن مراجعة توريد أسلحة لـ"إسرائيل"

برلين/سما/

وسط الجدل الدائر حول التعامل مع إسرائيل عارض زعيم كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي في البرلمان الألماني تصريحات وزير خارجية البلاد يوهان فاديفول بشأن مراجعة توريد أسلحة لإسرائيل.

وقال زعيم الكتلة، ألكسندر هوفمان، في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "يمكن انتقاد الأصدقاء، لكن لا يمكن معاقبتهم. سيعني ذلك نهاية مبدأ اعتبار وجود إسرائيل مصلحة وطنية لألمانيا. وهذا لا يمكن أن يقبله الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري".



وأضاف هوفمان أن حرب غزة "يجب ألا تدفع ألمانيا إلى التخلي عن موقفها الداعم لإسرائيل".

وكان فاديفول، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، قد أعلن سابقا أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة.

وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".

وعندما سئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".

ووفق وكالة "رويترز"، فقد وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء الماضي أشد انتقاداته لإسرائيل حتى الآن، منتقدا الغارات الجوية المكثفة على غزة، وواصفا إياها بأنها لم "تعد مبررة" وأنها "غير مفهومة".