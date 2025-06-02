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مجلس التعاون الخليجي يفرض رسوم إغراق نهائية على واردات من الصين والهند

الإثنين 02 يونيو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يفرض رسوم إغراق نهائية على واردات من الصين والهند



جدة/سما/

قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، والمستوردة من الصين والهند.

وقد تم اتخاذ القرار بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون، بهدف حماية الصناعات الخليجية من الأضرار الناجمة عن ممارسات الإغراق التجاري وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية.

وتشمل هذه المنتجات أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، وأصناف صحية مماثلة ثابتة.

وستطبق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات اعتبارا من 8 يوليو 2025، وتراوح نسبها من 33.8% إلى 51% على الواردات من الصين، ومن 21.4% إلى 83.4% على الواردات من الهند.

وقد تم نشر تفاصيل القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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