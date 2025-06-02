رئيس الوزراء القطري يلتقي قادة "حماس" في الدوحة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار

الدوحة/سما/

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن لقاء جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع قيادة حركة حماس في الدوحة، لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.



وكتب مراسل "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس" نقلا عن مصادر مطلعة: "يلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الليلة في الدوحة مع قادة حماس لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار".



وأضاف أنه "سيتم مناقشة الاقتراح الأمريكي بشأن صفقة الأسرى وإمكانية الانتقال إلى محادثات غير مباشرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحل الخلافات المتبقية"، فيما أكدت المصادر "وجود تغير ملموس في موقف حماس، قد يفتح الباب أمام اختراق جدي في المسار التفاوضي".

وأعربت حركة "حماس"، مساء الأحد، عن ترحيبها باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وشددت الحركة على "استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة الشعب وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

هذا وأكدت مصر وقطر مواصلتهما للجهود المكثفة وتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ورغم سير المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب الإسرائيلية، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر عسكرية للقوات بـ"مواصلة التقدم في قطاع غزة دون أي التفات للمفاوضات".

وفي تصعيد خطير للوضع في غزة، سقط العديد من الضحايا فجر يوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اعتدائها على مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.